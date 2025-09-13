صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ناقص پالیسیوں نے معاشی نظام مفلوج کر دیا :ناصر چیمہ

  • گوجرانوالہ
ناقص پالیسیوں نے معاشی نظام مفلوج کر دیا :ناصر چیمہ

راہوالی(نمائندہ دنیا )تحریک انصاف کے رکن اسمبلی ناصر چیمہ نے کہا ہے کہ حکمران جماعت نے ناقص پالیسیوں کی بنا پر ملکی معاشی نظام کو مفلوج کردیا ، مہنگائی کا طوفان برپا ہے۔۔۔

 عوام کی چیخیں نکل چکی ہیں جھوٹے دعوے اور وعدے کرنے والے عوام کے سامنے بے نقاب ہو چکے ہیں۔ مرکزی دفتر میں علاقہ معززین سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکمران جماعت کی کارکردگی دعو ئو ں،زبانی جمع خرچ اور ڈنگ ٹپاؤ اقدامات تک محدود ہے ، عملی اقدامات کہیں نظر نہیں آرہے آئی ایم ایف کے سہارے چلنے والی حکومت مزید عوام کو قرضوں کے بوجھ تلے دبا دے گی پھر عوام پر ٹیکسوں کی بھرمار کردے گی اور مہنگائی کا طوفان امڈ آئے گاجس سے عوام کی چیخیں نکل جائینگی انہوں نے کہا کہ ہمیں قرضوں کے بجائے خود انحصاری اور اپنے وسائل سے استفادہ کرنا ہو گا تب جاکر ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں یہی عمران خان کا مشن تھا ،ہے اور رہے گا ۔ اس موقع پر شہباز احمد چیمہ، استخار احمد ڈھانجہ ، عمران بیگ و دیگر بھی موجود تھے ۔

 

