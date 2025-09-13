صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنڈی بھٹیاں کے اکثرعلاقوں میں اب بھی 6 فٹ تک پانی جمع

  • گوجرانوالہ
پنڈی بھٹیاں کے اکثرعلاقوں میں اب بھی 6 فٹ تک پانی جمع

جلالپور بھٹیاں (نمائندہ دنیا ) دریائے چناب میں تاریخ کاسب سے بڑاسیلاب گزرگیامگرتباہی کی داستانیں چھوڑ گیا۔ قادرآباد بیراج سے 1077951 کیوسک شرح ریکارڈکی گئی۔ سیلابی پانی سمندر میں گرنے والاہے۔۔۔

 مگر تحصیل پنڈی بھٹیاں کے اکثرعلاقوں میں اب بھی 6 سے 7 فٹ پانی کھڑاہے ، دراصل اس پانی کو راستہ نہیں دیاگیا۔۔ پنڈی بھٹیاں سے سیال موڑ تک چناب کے پل کے علاوہ موٹروے کے ساتھ کوئی درہ نہیں رکھاگیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ یہاں کم ازکم 10 درے ہونے چاہیے تھے سیلابی پانی اکثر جگہوں پر موٹروے ایم ٹو کے ساتھ 10 فٹ بہتارہا ،اب بھی پانی موٹروے کے ساتھ کھڑاہے جس سے موٹر وے کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے ۔

 

