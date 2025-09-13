سیلاب سے دھان کی فصل برباد،چاول مہنگا ہونے لگا
ڈسکہ(نامہ نگار )ڈسکہ اور گردو نواح میں سیلاب کی تباہ کاریوں کے اثرات کھیتوں سے منڈیوں اور بازاروں تک پہنچنے لگے ، اشیا خور و نوش کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ سے متوسط طبقہ پریشان ہو کرر ہ گیا۔۔۔
پنجاب بھر کی طرح ڈسکہ و گردو نواح میں سیلاب کی وجہ سے چاول کی نئی فصل بری طرح متاثر ہوئی ہے جس کا اثر مارکیٹ میں قیمتوں پر واضح طور پر نظر آ رہا ہے ، ایک ماہ کے اندر چاول کی قیمتوں میں 40 روپے فی کلو تک اضافہ ہو چکا ہے ۔کائنات چاول 350 روپے سے بڑھ کر 380 روپے فی کلو، سپر چاول 290 روپے سے بڑھ کر 320 روپے فی کلو، باسمتی چاول 240 روپے سے بڑھ کر 280 روپے فی کلو، سیلا چاول 320 روپے سے بڑھ کر 360 روپے فی کلو اور ٹوٹا چاول یا ادھواڑ 200 روپے سے 250 روپے فی کلو ہو گئے ۔