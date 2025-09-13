روٹی کی فروخت سرکاری نرخنامے کے مطابق کی جائے :اے سی
ساہیوال(نامہ نگار) اسسٹنٹ کمشنر چیچہ وطنی جاوید ممتاز لکھویرا نے عوامی شکایات اور حکومتی احکامات کی روشنی میں شہر کے مختلف علاقوں میں قائم تندوروں کا دورہ کیا۔۔۔
اس موقع پر انہوں نے آٹے اور روٹی کی سرکاری نرخنامے کے مطابق فروخت کو یقینی بنانے کیلئے مختلف تندوروں پر روٹی کی قیمت اور ریٹ لسٹ کی جانچ پڑتال کی۔دورے کے دوران اسسٹنٹ کمشنر نے موقع پر موجود تندور مالکان سے گفتگو بھی کی اور انہیں واضح ہدایات دیں کہ روٹی کی فروخت سرکاری نرخنامے کے مطابق ہونی چاہیے ۔ انہوں نے کہا کہ مہنگائی کے اس دور میں عوام پر اضافی بوجھ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔