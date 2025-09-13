صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکمرانوں کے قول وفعل کے تضاد سے قوم مایوس :تصور عباس

  • گوجرانوالہ
حکمرانوں کے قول وفعل کے تضاد سے قوم مایوس :تصور عباس

ڈسکہ(نامہ نگار )تحریک انصاف کے امیدوار حلقہ این اے 73ڈسکہ سید تصور عباس قادری نے کہا ہے کہ حکمرانوں کو اپنے جعلی اقتدار سے دستبرار ہو کر حکومتی نظام قوم کی حقیقی نمائندہ جماعت تحریک انصاف کے سپرد کرنا ہو گا۔۔۔

 حکمرانوں سے عوام کی امیدیں دم توڑ چکی ہیں ان کے قول و فعل کے تضاد نے قوم کو مایوس کر دیا اور اب عوام ان کے کسی بہکاوے میں نہیں آئیں گے ۔ سید تصور عباس قادری نے کہا کہ حکمران کی نا اہلی عوام کیلئے وبال جان بنی ہوئی ہے حکومت بے جا ٹیکسوں کے ذریعے عوام کی جیبوں سے اربوں روپے نکال رہی ہے اور پنجاب حکومت صوبے کے ترقیاتی کاموں کے نام پر عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

عبدالعلیم خان کا جلال پور پیروالا کا دورہ، سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا

آن لائن وومن پو لیس سٹیشن 2700شکایات کا اندارج

مارگلہ ہلز پر تمام ہائیکنگ ٹریلز کو کھول دیا گیا

پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی 210لیٹر ملاوٹی دودھ تلف

کمپٹیشن کمیشن نے روٹ 2ہیلتھ کی مخصوص شیئرہولڈنگ کے حصول کی منظوری دیدی

ہمشیرہ کے گھر پر قبضہ کی کوشش،جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے والا شخص گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’زندہ ہے جمعیت زندہ ہے‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اس آفت میں اتنی فرصت کیسے مل گئی ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اسرائیل کا عربوں کو کھلا چیلنج
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بیوروکریسی خادم یا مخدوم
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
نیپال میں بدلتے حالات
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے…(2)
مفتی منیب الرحمٰن