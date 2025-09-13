حکمرانوں کے قول وفعل کے تضاد سے قوم مایوس :تصور عباس
ڈسکہ(نامہ نگار )تحریک انصاف کے امیدوار حلقہ این اے 73ڈسکہ سید تصور عباس قادری نے کہا ہے کہ حکمرانوں کو اپنے جعلی اقتدار سے دستبرار ہو کر حکومتی نظام قوم کی حقیقی نمائندہ جماعت تحریک انصاف کے سپرد کرنا ہو گا۔۔۔
حکمرانوں سے عوام کی امیدیں دم توڑ چکی ہیں ان کے قول و فعل کے تضاد نے قوم کو مایوس کر دیا اور اب عوام ان کے کسی بہکاوے میں نہیں آئیں گے ۔ سید تصور عباس قادری نے کہا کہ حکمران کی نا اہلی عوام کیلئے وبال جان بنی ہوئی ہے حکومت بے جا ٹیکسوں کے ذریعے عوام کی جیبوں سے اربوں روپے نکال رہی ہے اور پنجاب حکومت صوبے کے ترقیاتی کاموں کے نام پر عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہے ۔