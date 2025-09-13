راہوالی:باپ بیٹے سمیت 3 افراد کا ماں بیٹے پر تشدد
راہوالی (نمائندہ دنیا ،نامہ نگار )باپ بیٹے سمیت 3 افراد نے خاتون اور بیٹے کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ۔ محلہ مین بازار میں شہناز کوثر کا بیٹا متین اکرم گھر کے سامنے نالی کی مرمت کررہا تھا کہ اعجاز اقبال نے اسے مارنا شروع کردیا۔۔۔
بیٹے کے چلانے پر والدہ گھر سے باہر آئی تو وہاں پر موجود اقبال نے خاتون کے منہ پر آہنی مکا مارا جو ناک کے قریب آنکھ کے نیچے لگا ، اعجاز اقبال نے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا ، متین اکرم کو ڈنڈوں سے بائیں بازو پر مارا ،ملزم فرار ہوگئے ، کینٹ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ۔