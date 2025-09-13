صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ :پو لیس کو ڈکیتی کی جھوٹی اطلاع دینے والا گرفتار

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا،ڈسٹرکٹ رپورٹر)تھانہ بڈیانہ پولیس نے 15 پر جھوٹی کال کرنے والے کو گرفتار کر لیا ۔ننگل باجوہ کے رہائشی سمیر نے 15 پر اطلاع دی کہ دو نامعلوم افرادنے اسلحہ کے زور پر اس سے ایک لاکھ روپے اور موبائل فون چھین لیا۔۔۔

پولیس موقع پر پہنچی تو حالات مشکوک پائے گئے ۔دوران انٹیروگیشن ملزم نے اعتراف کر لیا کہ اس کے ساتھ کوئی واردات نہیں ہوئی بلکہ بیرونِ ملک سے بھائی کی بھجوائی گئی رقم خود خرچ کر ڈالی تھی، حقیقت چھپانے کیلئے جھوٹی کال کر دی۔پولیس نے ملزم کو 15 پر جھوٹی کال کرنے کے جرم میں گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ 

 

