عائشہ بٹ کا ایسوسی ایشن آف ویمن پولیس کی سربراہ کو سکارف کا تحفہ

  • گوجرانوالہ
عائشہ بٹ کا ایسوسی ایشن آف ویمن پولیس کی سربراہ کو سکارف کا تحفہ

گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر) انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف ویمن پولیس کی سالانہ کانفرنس کی اختتامی تقریب سکاٹ لینڈ میں منعقد ہوئی، جس میں دنیا بھر سے پولیس افسر وں نے شرکت کی۔۔۔

 پاکستان کی نمائندگی کرنے والی اور ایوارڈ حاصل کرنے والی پولیس آفیسر ایس پی عائشہ بٹ نے صدر محترمہ جولیا کو پاکستان کی ثقافت اور پہچان کی علامت کے طور پر خوبصورت سکارف پیش کیا ،سکارف پر پاکستان کا نقشہ نمایاں طور پر پرنٹ تھا، جو نہ صرف ایک تحفہ بلکہ پاکستان کے مثبت اور روشن تشخص کی بہترین نمائندگی بھی تھا۔

 

