سیلاب متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے :ڈی سی حافظ آباد
حافظ آباد(نمائندہ دنیا ، نامہ نگار)ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق کاکہنا ہے کہ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے اب تک 2 لاکھ 62ہزار سیلاب متاثرین میں کھانا تقسیم کیا جاچکا ہے جبکہ 1500 سے زائد متاثرین میں ایک ماہ کا راشن بھی تقسیم کیا گیا ہے۔۔۔
مشکل کی گھڑی میں مبتلاسیلاب متاثرین کی بحالی اور امدا د حکومتی اداروں کی اولین ترجیح ہے ۔حکومت پنجاب کی ہدایت کے مطابق متاثرین کو کسی صورت بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے اور انہیں ہر ممکن امداد کی فراہمی کا سلسلہ جاری رہیگا۔ انکاکہنا تھا کہ وزیراعلیٰ کی خصوصی ہدایت پر سیلاب متاثرہ بچوں میں ساڑھے 16ہزار دودھ کے ڈبے تقسیم کئے گئے ہیں جبکہ 68ہزار سے زائد پانی کی بوتلیں فراہم کی گئی ہیں جبکہ متاثرہ مردو خواتین میں کپڑے اور جوتے بھی تقسیم کئے گئے ہیں ۔ انکاکہنا تھا کہ سیلاب متاثرہ علاقوں میں جانوروں کی خوراک کا بھی خصوصی طور پر خیال رکھا جا رہا ہے اور ان علاقوں میں ونڈا کے 13ہزار بیگ تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے قاد ر آبا دکالونی ریلیف کیمپ کا دورہ کیا جہاں انہوں نے متاثرین سے فردا ً فرداً ملاقا ت کی ۔اسسٹنٹ کمشنر نرجس خاتون جعفری بھی ساتھ تھیں ۔ڈپٹی کمشنر نے متاثرین کے ساتھ کھانا بھی کھایااور ان میں ایک ماہ کا راشن تقسیم کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے متاثرین کو یقین دلایا کہ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے ان کے گھروں تک کھانا ،خشک راشن ، صحت کی سہولیات کی فراہمی کاسلسلہ جاری رہیگا ۔سیلاب زدہ علاقوں مین کلینک آن وہیل اور فیلڈ ہسپتال کے ذریعے ڈاکٹرز اور دیگر پیرا میڈیکل سٹاف عوام کے علاج معالجہ اور انہیں مفت ادویات کی فراہمی میں مصروف ہے ۔بعد ازاں ڈپٹی کمشنر نے باہری تارڑ،گنجیانوالہ اور دیگر ڈیرہ جات پر متاثرین میں کھانا اور جانوروں کیلئے ونڈا تقسیم کیا ۔