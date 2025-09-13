جی سی ویمن یونیورسٹی سیالکوٹ میںیوم دفاع پر تقریب
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی سیالکوٹ میں یومِ دفاع پاکستان کے موقع پر شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی۔۔۔
تقریب میں ایم این اے نیلسن عظیم، ایم پی اے منشا اﷲ بٹ، ایم پی اے چودھری فیصل اکرام اور اسسٹنٹ کمشنر سیالکوٹ بھی شریک ہوئے ۔وزیر دفاع خواجہ آصف نے خطاب میں کہا کہ \"قوموں کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جو ہمیشہ تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ پاکستان نے جنگوں میں اﷲ کی مدد اور عوام کے جذبہ حب الوطنی کے ذریعے ناقابلِ فراموش کامیابیاں حاصل کیں۔ ہمارے شہدا اس قوم کے اصل محسن ہیں جو کسی انعام یا عہدے کے طلبگار نہیں بلکہ اپنی جان وطن پر قربان کر کے تاریخ رقم کرتے ہیں۔ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم سب کو اس وطن سے غیر مشروط محبت کرنی ہو گی۔علامہ اقبال کے مطابق قہاّری و غفاّری و قدّوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان کے مطابق مسلمان بننا ہوگا۔انہوں نے کہا کہ پاکستانی افواج نے دشمن کو ناقابلِ فراموش شکست دی، ان کے اربوں ڈالر کے اثاثے ناکارہ بنا د ئیے اور دنیا کو پاکستان کی طاقت و بہادری کا اعتراف کرنے پر مجبور کیا۔تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر شازیہ بشیر نے کہا کہ پاکستان کا دفاع اور ترقی محققین و سائنسدانوں کی قربانیوں اور محنت کا ثمر ہے ۔ اس موقع پر طالبات نے ملی نغمے پیش کیے جنہیں سن کر حاضرین آبدیدہ ہوگئے ۔