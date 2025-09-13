وزیرآباد :جدید ٹرانسپورٹ سہولت کیلئے ای بسیں پہنچنا شروع
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیرآباد میں جدید ٹرانسپورٹ کی سہولت کیلئے الیکٹر ک بسیں پہنچنا شروع ہو گئیں ۔ میونسپل کمیٹی وزیرآباد کے شیڈ میں 10الیکٹر ک بسیں پہنچ چکی ہیں جن میں سے 4 بسیں وزیرآباد سے علی پور چٹھہ اور 6 بسوں کی وزیرآباد سے گوجرانوالہ روٹ پر آمدورفت شروع ہو جائے گی۔۔۔
افتتاح بھی جلد کیا جائے گا۔ ممبر صوبائی اسمبلی وقار احمد چیمہ،مسلم لیگ (ن)کے امیدوار NA-66 بلال فاروق تارڑ،سیکرٹری ٹرانسپورٹ غلام مصطفی انصاری ،صدر انجمن پٹواریاں پنجاب شاہد انصر گورایہ ،عمران ٹھکرا ایڈووکیٹ نے اسسٹنٹ کمشنر وزیرآباد عبدالقدیر زرکون کے ہمراہ الیکٹرک بس سٹینڈ کا دورہ کیا اور جدید بسوں کی آمد کے عمل کا جائزہ لیا۔ مسلم لیگی رہنماؤں بلال فاروق تارڑ اور وقار چیمہ نے کہا کہ وزیراعلیٰ مریم نواز نے ایک اور وعدہ پورا کر دیا ۔آر ٹی سیکرٹری غلام مصطفی انصاری نے بتایا کہ ہر 800میٹر کے فاصلے پر بس کا سٹاپ ہو گا، سٹوڈنٹس اور 60 سال سے زائد عمر کے افراد مفت سفر کر سکیں گے 20 روپے میں محفوظ اور ماحول دوست سفری سہولت میسر آئے گی۔ وزیرآباد اور علی پور چٹھہ کے درمیان 47 سٹاپ جبکہ وزیرآباد سے گوجرانوالہ کے درمیان 35 سٹاپ ہونگے ۔ شہریوں نے جدید بس سروس کے آغاز کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے وزیرآباد کے مکینوں کیلئے نعمت قرار دیا ہے اور کہا کہ سفری آسانی اور وقت کی بچت کے ساتھ ساتھ ماحول کی بہتری میں بھی اہم کردار ادا کرے گی۔