گجرات:ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او کی عزیز بھٹی شہید کے مزار پر حاضری
گجرات (نامہ نگار )ڈپٹی کمشنر نورالعین نے میجر راجہ عزیز بھٹی شہید نشانِ حیدر کے مزار پر حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔اس موقع پر ڈی پی او رانا عمر فاروق اور اسسٹنٹ کمشنر کھاریاں احمد شیر بھی ہمراہ تھے۔۔۔
شہید کے درجات کی بلندی اور ملک کی سلامتی کیلئے خصوصی دعا کی گئی۔ضلعی انتظامی افسر وں نے میجر راجہ عزیز بھٹی شہید کی جرات، بہادری، قربانی اور وطن سے لازوال محبت کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ شہداکی قربانیاں ہماری آزادی اور بقا کی ضمانت ہیں۔