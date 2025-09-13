حساس مقامات،اہم اداروں کی سکیورٹی غیر تسلی بخش قرار
گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر )گوجرانوالہ ڈویژن میں 99 سرکاری اداروں کی سکیورٹی میں خامیوں کا انکشاف ہوا ہے ۔ ڈسٹرکٹ انٹیلی جنس کمیٹی نے خامیوں کی نشاندہی کر دی، سیشن کورٹ گوجرانوالہ، انسداد دہشتگردی عدالت۔۔۔
سی آئی اے ہیڈ کوارٹرز، سنٹرل جیل ، سیالکوٹ انٹر نیشنل ائر پورٹ ،حبکو پاور سٹیشن نارووال ، ٹیلی فون ایکسچینج جی ٹی روڈ گجرات سمیت 30 تھانوں اور دیگر اداروں کی سکیورٹی غیر تسلی بخش قرار دیدی گئی ۔ کمشنر آفس میں ہونے والے ڈسٹرکٹ انٹیلی جنس کمیٹی کے اجلاس میں ڈویژن بھر کے 213 حساس مقامات اور اداروں کی سکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا جن میں سے 99حساس مقامات اور اداروں کی سکیورٹی کو غیر تسلی بخش قرار دیا گیا ۔ سپیشل برانچ کی رپورٹ کے مطابق ریلوے سٹیشن گوجرانوالہ اور موڑ ایمن آباد ، پولیس سٹیشن صدر وزیر آباد ، پولیس سٹیشن سوہدرہ،پولیس سٹیشن سٹی کامونکے ، پولیس سٹیشن واہنڈو ،پولیس سٹیشن صدر گوجرانوالہ ،پولیس سٹیشن سیٹلائٹ ٹائون ،ماڈل پولیس سٹیشن ماڈل ٹائون ، ماڈل پولیس سٹیشن کینٹ ، پولیس سٹیشن پیپلز کالونی سمیت دیگر پولیس سٹیشنز ،جنرل بس سٹینڈ گوجرانوالہ،ایف آئی اے آفس گوجرانوالہ ، انسداد دہشتگردی عدالت گوجرانوالہ، ڈی ایچ کیو ہسپتال گوجرانوالہ، ڈی سی او آفس گوجرانوالہ، کمشنر آفس ، ڈسٹرکٹ پولیس لائنز ، ہائیڈل پاور سٹیشن منڈی بہائو الدین،پی ٹی سی ایل ایکسچینج حافظ آباد سمیت دیگر اہم سرکاری ادار وں اور مقامات کی سکیورٹی غیر تسلی بخش ہے ۔ اداروں کی سکیورٹی کو نقائص کے حوالے سے اے ، بی اور سی کیٹیگری میں رکھا گیا جبکہ سکیورٹی نقائص کی نشاندہی بھی کی گئی ہے ۔ کمشنر نے گوجرانوالہ اور گجرات کے سٹی پولیس آفیسرز،سپرنٹنڈنٹ سنٹرل جیل،ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے اور گجرات کے ڈپٹی کمشنرز سمیت دیگر اداروں کے افسر وں کو سکیورٹی نقائص کی نشاندہی بارے ڈسٹرکٹ انٹیلی جنس کمیٹی کی رپورٹس ارسال کرتے ہوئے سکیورٹی خامیوں کو فوری ختم کر کے 7روز میں مفصل رپورٹس طلب کر لیں ۔