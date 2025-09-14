صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹافی سمجھ کرزہریلی گولیاں کھانے والا بچہ جاں بحق

  • گوجرانوالہ
ٹافی سمجھ کرزہریلی گولیاں کھانے والا بچہ جاں بحق

لدھیوالہ وڑائچ (نامہ نگار)حافظ آباد روڈ مان موڑ محلہ میں5سالہ بچے نے گلی میں کھیلتے ملنے والے شا پنگ بیگ میں پڑی گندم والی زہریلی گولیاں کھا لیں، ہسپتال میں زندگی کی بازی ہار گیا۔۔۔

بتایا گیا ہے کہ لدھیوالہ وڑائچ کے علاقے حافظ آباد روڈ مان موڑ کے رہائشی نوازش علی کا5سالہ بیٹا حیدر علی گلی میں دوستوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اسے شاپنگ بیگ ملا جس میں زہریلی گولیاں تھیں حیدر علی نے ٹافی سمجھ کر کھا لیں حالت خراب ہونے پر ڈی ایچ کیو ہسپتال گوجرانوالہ منتقل کیا گیا جہاں دوران علاج دم توڑ گیا ۔

 

