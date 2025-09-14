سیالکوٹ میں پنجاب انفورسمنٹ فورس سٹیشن کا سنگ بنیادرکھ دیا گیا
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ،ڈسٹرکٹ رپورٹر)انوار کلب کے قریب پیرا پنجاب انفورسمنٹ سٹیشن کا سنگ بنیادرکھ دیا گیا۔ گیاتقریب کے مہمان خصوصی ایس ڈی ای او پیرا فورس افضل سکھیرا تھے ، افضل سکھیرا کا کہنا تھا کہ پیرا فورس شہریوں کی خدمت اور قانون پر عمل درآمد میں مؤثر کردار ادا کرے گی۔
