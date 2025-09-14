صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات :اکائونٹ آفس کا سینئر کلرک اور کمپیوٹرآپریٹر رشوت لیتے گرفتار

  • گوجرانوالہ
گجرات (نامہ نگار )اینٹی کرپشن گجرات نے 2 اہلکاروں کو رشوت لیتے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ۔ ڈائریکٹر جنرل اے سی ای پنجاب اور ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ گوجرانوالہ کی ہدایت پر کارروائی کی گئی۔۔۔

 ملزم ندیم لیاقت سینئر کلرک اکاؤنٹ آفس گجرات اور عمران کمپیوٹر آپریٹر کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر عدنان شہزاد کی ٹیم نے مجسٹریٹ کی نگرانی میں چھاپہ مار کر 45ہزار روپے رشوت کی رقم بھی موقع پر ہی برآمد کر لی اور دونوں ملزموں کیخلاف مقدمہ درج کر لیا۔ 

 

