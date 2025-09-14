صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منشا اﷲ بٹ کا یونین کونسل نیا میانہ پورہ اور اقبال ٹاؤن کا دورہ

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ،ڈسٹرکٹ رپورٹر) رکن اسمبلی منشا اﷲ بٹ نے یونین کونسل نیا میانہ پورہ اور اقبال ٹاؤن کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے اقبال ٹاؤن میں عرصہ دراز سے بند پڑے ڈسپوزل سٹیشن کا معائنہ کیا۔ منشا اﷲ نے نالہ بھیڈ کا بھی معائنہ کیا ۔

