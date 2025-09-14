سیالکوٹ :سیوریج کی صفائی کے دوران نوجوان جاں بحق
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا،ڈسٹرکٹ رپورٹر )سیوریج کی صفائی کے دوران نوجوان جاں بحق ہو گیا۔ تھانہ مراد پورہ کے علاقہ ملکہ کلاں مرالہ روڈ پر سیوریج کی صفائی کا کام جاری تھا کہ 22سالہ فیاض زندگی کی بازی ہا ر گیا۔ ریسکیو نے لاش کو علامہ اقبال ٹیچنگ ہسپتال منتقل کردیا۔
