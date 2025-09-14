صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ :سیوریج کی صفائی کے دوران نوجوان جاں بحق

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ :سیوریج کی صفائی کے دوران نوجوان جاں بحق

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا،ڈسٹرکٹ رپورٹر )سیوریج کی صفائی کے دوران نوجوان جاں بحق ہو گیا۔ تھانہ مراد پورہ کے علاقہ ملکہ کلاں مرالہ روڈ پر سیوریج کی صفائی کا کام جاری تھا کہ 22سالہ فیاض زندگی کی بازی ہا ر گیا۔ ریسکیو نے لاش کو علامہ اقبال ٹیچنگ ہسپتال منتقل کردیا۔

سیوریج کی صفائی کے دوران نوجوان جاں بحق ہو گیا۔ تھانہ مراد پورہ کے علاقہ ملکہ کلاں مرالہ روڈ پر سیوریج کی صفائی کا کام جاری تھا کہ 22سالہ فیاض زندگی کی بازی ہا ر گیا۔ ریسکیو نے لاش کو علامہ اقبال ٹیچنگ ہسپتال منتقل کردیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

چناب نگر :فوڈ اتھارٹی کا ملاوٹ مافیا کیخلاف کریک ڈاؤن، اشیاء تلف

سمندری:فریقین میں فائرنگ، راہگیر زخمی

ڈجکوٹ :اوباش کی5 سالہ بچی سے زیادتی کی کوشش ،مقدمہ درج

ستیانہ میں گرانفروشوں کے خلاف کارروائیاں ،متعدد کو جرمانے عائد

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
عالمِ اسلام کا محافظ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
تین کہانیاں سینے میں لپٹیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کسانوں کی باری آئی ایم ایف نہیں مانتا
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کا بڑھتا ہوا عالمی کردار
رشید صافی
عمران یعقوب خان
مشرق وسطیٰ میں نئے کھیل کا آغاز؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قطر پر صہیونی شب خون اور امن مذاکرات کا فریب
محمد عبداللہ حمید گل