وزیرآباد ،گجرات:سیلاب متاثرہ خاندانوں میں راشن تقسیم

وزیرآباد ،گجرات(ڈسٹرکٹ رپورٹر ،سٹی رپورٹر، نامہ نگار)صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر و بیت المال سہیل شوکت بٹ نے گورنمنٹ بوائز ہائی سکول سوہدرہ میں سیلاب زدگان کیلئے لگائے گئے ریلیف کیمپ کا دورہ کیا۔۔۔

انہوں نے 200 متاثرین میں راشن اور ضروری اشیا بھی تقسیم کیں ۔اس موقع پر اے ڈی سی جی فیصل سلطان، اسسٹنٹ کمشنر عبدالقدیر زرکون و دیگر بھی موجود تھے ۔ انہوں نے ذخیرہ اندوزوں کو متنبہ کیاکہ مشکل کی گھڑی میں ناجائز منافع خوری سے باز آجائیں۔ علاوہ ازیں صوبائی وزیر صنعت و تجارت شافع حسین اور صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر و بیت المال سہیل شوکت بٹ نے فوارہ چوک گجرات میں1000سیلاب متاثرہ خاندانوں میں راشن بیگز، آٹا، دالیں، چنے ، گھی، چاول، چینی اور صاف پانی کے جیری کین تقسیم کئے ۔شافع حسین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب کو تاریخ کے بدترین سیلاب کا سامنا ہے ۔ کشمیر سے آنے والے سیلابی ریلے اور اربن فلڈنگ نے گجرات میں تباہی مچائی۔صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر نے کہا کہ جانوروں اور فصلوں کے نقصان کا ازالہ حکومت کرے گی۔ 

 

