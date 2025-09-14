کامونکے :ٹریفک پولیس انسپکٹر کو دھمکیاں دینے والا پکڑا گیا
کامونکے (نامہ نگار )ٹریفک پولیس کے انسپکٹر کو دھمکیاں دینے والا موٹر سائیکل سوار پکڑا گیا۔ انسپکٹر ٹریفک پولیس عاصم شہزاد نے دوران ناکہ تولیکی ورکاں کے موٹر سائیکل سوار معاویہ سے لائسنس طلب کیا جس نے طیش میں آکر دھمکیاں دیں۔سٹی پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔
ٹریفک پولیس کے انسپکٹر کو دھمکیاں دینے والا موٹر سائیکل سوار پکڑا گیا۔ انسپکٹر ٹریفک پولیس عاصم شہزاد نے دوران ناکہ تولیکی ورکاں کے موٹر سائیکل سوار معاویہ سے لائسنس طلب کیا جس نے طیش میں آکر دھمکیاں دیں۔سٹی پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔