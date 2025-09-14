صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامونکے :ٹریفک پولیس انسپکٹر کو دھمکیاں دینے والا پکڑا گیا

  • گوجرانوالہ
کامونکے (نامہ نگار )ٹریفک پولیس کے انسپکٹر کو دھمکیاں دینے والا موٹر سائیکل سوار پکڑا گیا۔ انسپکٹر ٹریفک پولیس عاصم شہزاد نے دوران ناکہ تولیکی ورکاں کے موٹر سائیکل سوار معاویہ سے لائسنس طلب کیا جس نے طیش میں آکر دھمکیاں دیں۔سٹی پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔

