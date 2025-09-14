صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رشوت لیکر ملزموں کو چھوڑنے والا تھانیدار گرفتار

  • گوجرانوالہ
رشوت لیکر ملزموں کو چھوڑنے والا تھانیدار گرفتار

گوجرانوالہ(کرائم رپورٹر)رشوت لیکر ملزموں کو چھوڑنے والے تھانیدار کو گرفتار کر لیا گیا ۔ تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن کے اے ایس آئی جاوید نے موٹر سائیکل چوری میں ملوث ملزموں کو پیسے لیکر چھوڑ دیا تھا۔۔۔

 اس بارے علم ہونے پر سی پی او ایاز سلیم نے واقعہ کا نوٹس لیکر ایس ایس پی آپریشنز غیور احمد کو انکوائری کرکے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی،انکوائری رپورٹ میں الزام سچ ثابت ہوا اور اے ایس ائی قصور وار پایا گیا جس پر سی پی او نے اے ایس آئی کو تھانہ سیٹلائیٹ ٹاؤن کی حوالات میں بند کرانے کیساتھ مقدمہ بھی درج کرادیا،مقدمہ میں ملزموں کو چھوڑنے اور اختیارات سے تجاوز کی دفعات شامل ہیں،سی پی او کا کہنا ہے کہ محکمہ کی بدنامی کا باعث بننے والی کالی بھیڑوں سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی،کرپشن و بدعنوانی برداشت نہیں،اختیارات سے تجاوز پر افسر جیل جائیں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سبزیاں، پھل من مانے نرخوں پر فروخت : انتظامیہ قابو پانے میں ناکام

نجی سوسائٹی سے واٹر چینل کھول کر نکاسی آب کا آغاز

تاریخی مقامات پر معیار ی سائن بورڈز نصب کرنیکی ہدایت

ہمارا پیغام اللہ اور اس کے رسولؐ کا پیغام : جماعت اسلامی

ایل پی جی گیس ریفلنگ پر کریک ڈاؤن تیز کرنیکا حکم

سیلاب متاثرہ خاندانوں میں اشیاتقسیم

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
عالمِ اسلام کا محافظ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
تین کہانیاں سینے میں لپٹیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کسانوں کی باری آئی ایم ایف نہیں مانتا
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کا بڑھتا ہوا عالمی کردار
رشید صافی
عمران یعقوب خان
مشرق وسطیٰ میں نئے کھیل کا آغاز؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قطر پر صہیونی شب خون اور امن مذاکرات کا فریب
محمد عبداللہ حمید گل