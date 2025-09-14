رشوت لیکر ملزموں کو چھوڑنے والا تھانیدار گرفتار
گوجرانوالہ(کرائم رپورٹر)رشوت لیکر ملزموں کو چھوڑنے والے تھانیدار کو گرفتار کر لیا گیا ۔ تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن کے اے ایس آئی جاوید نے موٹر سائیکل چوری میں ملوث ملزموں کو پیسے لیکر چھوڑ دیا تھا۔۔۔
اس بارے علم ہونے پر سی پی او ایاز سلیم نے واقعہ کا نوٹس لیکر ایس ایس پی آپریشنز غیور احمد کو انکوائری کرکے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی،انکوائری رپورٹ میں الزام سچ ثابت ہوا اور اے ایس ائی قصور وار پایا گیا جس پر سی پی او نے اے ایس آئی کو تھانہ سیٹلائیٹ ٹاؤن کی حوالات میں بند کرانے کیساتھ مقدمہ بھی درج کرادیا،مقدمہ میں ملزموں کو چھوڑنے اور اختیارات سے تجاوز کی دفعات شامل ہیں،سی پی او کا کہنا ہے کہ محکمہ کی بدنامی کا باعث بننے والی کالی بھیڑوں سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی،کرپشن و بدعنوانی برداشت نہیں،اختیارات سے تجاوز پر افسر جیل جائیں گے ۔