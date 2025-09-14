صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات کے ڈوبنے پر تمام سیاسی جماعتیں ذمہ دار:سالک

  • گوجرانوالہ
گجرات کے ڈوبنے پر تمام سیاسی جماعتیں ذمہ دار:سالک

گجرات(سٹی رپورٹر ،نامہ نگار)وفاقی وزیرسمندرپارپاکستانیز چودھری سالک حسین نے کہاہے کہ گجرات میں جدید نکاسی آب کے منصوبے پرجلد کام شروع ہوگا اورماضی کی کوتاہیوں کابھی ازالہ کریں گے۔۔۔

 ان خیالات کااظہار انہوں نے کمشنر نوید حیدرشیرازی ودیگرمتعلقہ اداروں کے افسر وں کے ساتھ اربن فلڈنگ کی صورتحال اوربحالی کے اقدامات کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا اجلاس میں واسا، صفائی کے محکمے اور دیگر اداروں کی کارکردگی کا بھی جائزہ لیا گیا۔ سالک حسین نے کہا کہ حالیہ بارشوں اور سیلاب نے دیہی اور شہری دونوں علاقوں کو متاثر کیا ، انتظامیہ نے پوری کوشش کی مگر پانی مختلف سمتوں سے شہر میں داخل ہوتا رہا، جس کی وجہ سے نکاسی بڑا چیلنج بن گیا ، اب بڑی حد تک پانی نکال دیا گیا ہے ۔سالک حسین نے کہا کہ دیہی علاقوں میں فصلوں، زمینوں، مویشیوں اور گھروں کے نقصانات کا تخمینہ حکومت پنجاب اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر ضلعی انتظامیہ کی طرف سے لگایا جا رہا ہے جبکہ شہری علاقوں میں کاروباری نقصانات کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے ،متاثرین کی ہر ممکن مدد کی جائے گی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شہر کے ڈوبنے پر تمام سیاسی جماعتیں ذمہ دار ہیں ،آفت میں انسان بھاگ دوڑ تو کرتا ہے مگر ہرچیز پرفیکٹ نہیں ہوتی، گجرات میں ایسا سیوریج سسٹم بنا دیں گے آنے والی نسلوں کو بھی مسئلہ نہیں ہوگا ۔

 

