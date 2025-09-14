صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

17 ستمبر سے کامونکے وزیر آباد الیکٹرک بس سروس کا آغاز

  • گوجرانوالہ
17 ستمبر سے کامونکے وزیر آباد الیکٹرک بس سروس کا آغاز

وزیر آباد ،گوجرانوالہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر ،سٹاف رپورٹر)صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر نے گکھڑ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف 17 ستمبر کو گکھڑ میں جدید الیکٹریکل بس سروس کا افتتاح کریں گی۔۔۔

بس سروس کامونکے سے وزیرآباد تک چلائی جائے گی انہوں نے مزید کہا کہ الیکٹریکل بسوں میں خواتین، طلبہ اور بزرگ شہری (60 سال سے زائد عمر کے افراد) بالکل مفت سفر کر سکیں گے ۔ قبل ازیں وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر مسلم لیگ (ن)کے کیمپ آفس گکھڑ پہنچے جہاں امیدوار این اے 66 بلال فاروق تارڑ اور صدر مسلم لیگ (ن) گکھڑ سٹی میر مظہر بشیر نے استقبا ل کیا۔ علاوہ ازیں ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے وزیرآباد میں بسوں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر سیکرٹری ڈی آر ٹی اے غلام مصطفی انصاری نے بسوں کے روٹس اور سہولیات سے متعلق بریفنگ دی۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ پہلے مرحلے میں منتخب روٹس پر بسیں چلائی جائیں گی جنہیں عوامی ضرورت کے مطابق مرحلہ وار بڑھایا جائے گا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

عباسی اسپتال میں خواتین کیلئے خصوصی ہیموفیلیا وارڈ کاافتتاح

گورنر ہاؤس میں محفل میلاد

ضلعی کورٹ کے ملازم کا ہیلتھ انشورنس کیلئے سیشن عدالت کو خط

سنگین جرائم میں 32 فیصد کمی ہوگئی،پولیس چیف کادعویٰ

شہریوں کی گمشدگی کے حوالے سے عدالت کے نوٹسز ،فریقین سے جواب طلب

انڈسٹریل اور کمرشل صارفین کے ٹیکس میں اضافہ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
عالمِ اسلام کا محافظ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
تین کہانیاں سینے میں لپٹیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کسانوں کی باری آئی ایم ایف نہیں مانتا
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کا بڑھتا ہوا عالمی کردار
رشید صافی
عمران یعقوب خان
مشرق وسطیٰ میں نئے کھیل کا آغاز؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قطر پر صہیونی شب خون اور امن مذاکرات کا فریب
محمد عبداللہ حمید گل