17 ستمبر سے کامونکے وزیر آباد الیکٹرک بس سروس کا آغاز
وزیر آباد ،گوجرانوالہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر ،سٹاف رپورٹر)صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر نے گکھڑ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف 17 ستمبر کو گکھڑ میں جدید الیکٹریکل بس سروس کا افتتاح کریں گی۔۔۔
بس سروس کامونکے سے وزیرآباد تک چلائی جائے گی انہوں نے مزید کہا کہ الیکٹریکل بسوں میں خواتین، طلبہ اور بزرگ شہری (60 سال سے زائد عمر کے افراد) بالکل مفت سفر کر سکیں گے ۔ قبل ازیں وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر مسلم لیگ (ن)کے کیمپ آفس گکھڑ پہنچے جہاں امیدوار این اے 66 بلال فاروق تارڑ اور صدر مسلم لیگ (ن) گکھڑ سٹی میر مظہر بشیر نے استقبا ل کیا۔ علاوہ ازیں ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے وزیرآباد میں بسوں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر سیکرٹری ڈی آر ٹی اے غلام مصطفی انصاری نے بسوں کے روٹس اور سہولیات سے متعلق بریفنگ دی۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ پہلے مرحلے میں منتخب روٹس پر بسیں چلائی جائیں گی جنہیں عوامی ضرورت کے مطابق مرحلہ وار بڑھایا جائے گا۔