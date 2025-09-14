صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب سے نقصانات کی رپورٹ مرتب کرنے کی ہدایت

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا،ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی کی زیر صدارت فلڈ ریویو اجلاس منعقد ہوا جس میں چاروں تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنرز، محکمہ انہار، ضلع کونسل، میونسپل کارپوریشن، واسا اور دیگر محکموں کے افسر وں نے شرکت کی سیلاب سے نقصانات اور بحالی کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔۔۔

 ڈپٹی کمشنر نے افسر وں کو ہدایت کی کہ انسانی جانوں کے ضیاع، املاک، فصلوں اور لائیو سٹاک کو پہنچنے والے نقصانات کی جامع رپورٹ فوری طور پر مرتب کی جائے جبکہ انفراسٹرکچر کو پہنچنے والے نقصانات کے حوالے سے محکمہ ایریگیشن، ضلع کونسل، میونسپل کارپوریشن اور واسا سے تفصیلی رپورٹ طلب کی گئی۔انہوں نے کہا کہ نالوں اور بند وں کی فوری مرمت کو یقینی بنایا جائے اور متاثرہ دیہات تک رسائی کیلئے راستوں کی کنکٹیویٹی کو اولین ترجیح دی جائے تاکہ ریلیف سرگرمیوں میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ محکمہ فوڈ کو ہدایت کی گئی کہ گندم کے تمام سٹاک کو مکمل طور پر ڈاکومنٹ کیا جائے جبکہ ریلیف اور مویشیوں کیلئے ونڈا کی تقسیم کا عمل تیز کیا جائے ۔ 

 

