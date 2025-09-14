دودھ، دہی ، سبزی اور پھلوں کی قیمتیں آسمان چھونے لگیں
جامکے چٹھہ (نامہ نگار ) سیلاب سے جامکے چٹھہ اور گردونواح میں مہنگائی کا طوفان آ گیا، دودھ، دہی ، سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں، مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے جاری ریٹ لسٹ کے بجائے سبزی فروشوں نے اپنے ریٹ مقرر کر لئے۔۔۔
انتظامیہ کی جانب سے منافع خوروں کے خلاف کارروائیوں کے دعوے بھی مہنگائی کنٹرول نہ کر سکے ۔ تفصیلات کے مطابق جامکے چٹھہ اور گردونواح کے قصبات میں ٹماٹر 220 روپے کلو، اورک 700 ،لہسن 350، آلو 150، مٹر600، ٹینڈے 350، کریلے 360 ، بھنڈی توری 320، شملہ مرچ 280 ، توری 280 روپے فی کلو گرام فروخت ہو رہے ۔ دودھ 200 روپے کلو، دہی 230 روپے کلو مل رہا ہے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے دعوے کھوکھلے نکلے ، پرائس کنٹرول کمیٹیاں زائد قیمت پر اشیا فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کریں۔