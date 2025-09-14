صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دودھ، دہی ، سبزی اور پھلوں کی قیمتیں آسمان چھونے لگیں

  • گوجرانوالہ
دودھ، دہی ، سبزی اور پھلوں کی قیمتیں آسمان چھونے لگیں

جامکے چٹھہ (نامہ نگار ) سیلاب سے جامکے چٹھہ اور گردونواح میں مہنگائی کا طوفان آ گیا، دودھ، دہی ، سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں، مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے جاری ریٹ لسٹ کے بجائے سبزی فروشوں نے اپنے ریٹ مقرر کر لئے۔۔۔

 انتظامیہ کی جانب سے منافع خوروں کے خلاف کارروائیوں کے دعوے بھی مہنگائی کنٹرول نہ کر سکے ۔ تفصیلات کے مطابق جامکے چٹھہ اور گردونواح کے قصبات میں ٹماٹر 220 روپے کلو، اورک 700 ،لہسن 350، آلو 150، مٹر600، ٹینڈے 350، کریلے 360 ، بھنڈی توری 320، شملہ مرچ 280 ، توری 280 روپے فی کلو گرام فروخت ہو رہے ۔ دودھ 200 روپے کلو، دہی 230 روپے کلو مل رہا ہے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے دعوے کھوکھلے نکلے ، پرائس کنٹرول کمیٹیاں زائد قیمت پر اشیا فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کریں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

چناب نگر :فوڈ اتھارٹی کا ملاوٹ مافیا کیخلاف کریک ڈاؤن، اشیاء تلف

سمندری:فریقین میں فائرنگ، راہگیر زخمی

ڈجکوٹ :اوباش کی5 سالہ بچی سے زیادتی کی کوشش ،مقدمہ درج

ستیانہ میں گرانفروشوں کے خلاف کارروائیاں ،متعدد کو جرمانے عائد

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
عالمِ اسلام کا محافظ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
تین کہانیاں سینے میں لپٹیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کسانوں کی باری آئی ایم ایف نہیں مانتا
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کا بڑھتا ہوا عالمی کردار
رشید صافی
عمران یعقوب خان
مشرق وسطیٰ میں نئے کھیل کا آغاز؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قطر پر صہیونی شب خون اور امن مذاکرات کا فریب
محمد عبداللہ حمید گل