بیشتر پارکس ،تفریح گاہیں بیت الخلا کی سہولت سے محروم
گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر)گوجرانوالہ میں پارکوں اور تفریح گاہوں میں پبلک ٹائلٹس موجود نہیں ہیں اگر کسی جگہ موجود ہیں تو ان کی حالت زار ابتر ہے ، سیر کیلئے آنے والی خواتین مناسب صفائی نہ ہونے سے پبلک ٹائلٹس استعمال ہی نہیں کرتیں۔۔۔
گلشن اقبال پارک ،جناح پارک ،کشمیر پارک جبکہ پوش علاقوں سیٹلائٹ ٹاؤن ،پیپلز کالونی ،ماڈل ٹاؤن میں موجود چھوٹے بڑے پارکس میں بچے ،خواتین اور بزرگ سیر وتفریح کیلئے آتے ہیں بیشتر پارکوں میں تو ٹائلٹس موجود ہی نہیں ہیں،اگر کسی جگہ ٹائلٹ موجود ہے تو اس کی حالت اس قدر خراب ہوتی ہے کہ وہ استعمال کے قابل ہی نہیں ہیں ،نل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں کسی کا نل ہی موجود نہیں ،کپڑوں کی مدد سے نل باندھا ہوا ہے ۔واش رومز کی ٹائلیں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں جبکہ پانی کا بھی مناسب انتظام نہیں ۔زیادہ پریشانی چھٹی والے دن ہوتی ہے جب بچے بڑی تعداد میں والدین کے ہمراہ پارکس اور تفریح گاہوں کا رخ کرتے ہیں ۔شہریوں نے ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ پارکوں اور تفریح گاہوں میں پرانے واش رو مز فعال اور نئے بنائے جائیں۔