صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیشتر پارکس ،تفریح گاہیں بیت الخلا کی سہولت سے محروم

  • گوجرانوالہ
بیشتر پارکس ،تفریح گاہیں بیت الخلا کی سہولت سے محروم

گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر)گوجرانوالہ میں پارکوں اور تفریح گاہوں میں پبلک ٹائلٹس موجود نہیں ہیں اگر کسی جگہ موجود ہیں تو ان کی حالت زار ابتر ہے ، سیر کیلئے آنے والی خواتین مناسب صفائی نہ ہونے سے پبلک ٹائلٹس استعمال ہی نہیں کرتیں۔۔۔

 گلشن اقبال پارک ،جناح پارک ،کشمیر پارک جبکہ پوش علاقوں سیٹلائٹ ٹاؤن ،پیپلز کالونی ،ماڈل ٹاؤن میں موجود چھوٹے بڑے پارکس میں بچے ،خواتین اور بزرگ سیر وتفریح کیلئے آتے ہیں بیشتر پارکوں میں تو ٹائلٹس موجود ہی نہیں ہیں،اگر کسی جگہ ٹائلٹ موجود ہے تو اس کی حالت اس قدر خراب ہوتی ہے کہ وہ استعمال کے قابل ہی نہیں ہیں ،نل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں کسی کا نل ہی موجود نہیں ،کپڑوں کی مدد سے نل باندھا ہوا ہے ۔واش رومز کی ٹائلیں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں جبکہ پانی کا بھی مناسب انتظام نہیں ۔زیادہ پریشانی چھٹی والے دن ہوتی ہے جب بچے بڑی تعداد میں والدین کے ہمراہ پارکس اور تفریح گاہوں کا رخ کرتے ہیں ۔شہریوں نے ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ پارکوں اور تفریح گاہوں میں پرانے واش رو مز فعال اور نئے بنائے جائیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

غیر قانونی کار پارکنگ کے خلاف زیرو ٹالرینس اپنانے کا فیصلہ

بجلی چوری کیخلاف زیرو ٹاولرنس پالیسی پر عمل پیرا ہیں،آئیسکو چیف

چیئرمین این ایچ اے کا سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ

ڈپٹی انسپکٹر جنرل پولیس اسلام آباد کی کھلی کچہری ،شہریوں کے مسائل سنے

ریلوے سٹیشنز ،ٹرینوں میں جینڈر ریسپانسیو پروٹوکولز اپنانے کا فیصلہ

رمشا کالونی تہرے قتل کیس میں ملوث دو ملزم گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس