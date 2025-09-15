تتلے عالی:ڈاکوئوں نے شہری سے مو ٹر سائیکل چھین لی
تتلے عالی(نامہ نگار )پپلی گورائیہ کے قریب ڈاکوؤں نے سرمد سے موٹر سائیکل نمبر بی اے ایف1833 چھین لی،کوٹ نثار شاہ میں بشیر کا2لاکھ روپے کا پیٹر انجن چوری ہوگیا،تتلے عالی میں نعیم کی موٹر، عمیر کا موبائل ،ڈیرہ ذیلدار کے حسن کی موٹرچوری ہوگئی۔تتلے عالی پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔
پپلی گورائیہ کے قریب ڈاکوؤں نے سرمد سے موٹر سائیکل نمبر بی اے ایف1833 چھین لی،کوٹ نثار شاہ میں بشیر کا2لاکھ روپے کا پیٹر انجن چوری ہوگیا،تتلے عالی میں نعیم کی موٹر، عمیر کا موبائل ،ڈیرہ ذیلدار کے حسن کی موٹرچوری ہوگئی۔تتلے عالی پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔