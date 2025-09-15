قلعہ دیدار سنگھ:لیگی رہنما عاطف سلیم نے محنت کشوں کو درجنوں پھٹے لگوا دئیے
قلعہ دیدار سنگھ (نامہ نگار)سٹی صدر مسلم لیگ (ن)چودھری عاطف سلیم گُل نے گلہ آرائناں والا میں درجنوں پھٹے لگوا کر 250 خاندانوں کے دل جیت لئے۔۔۔
یاد رہے کہ چند روز قبل پیرا فورس نے تجاوزات کی وجہ سے پھٹے ختم کر ا د ئیے تھے جس سے سینکڑوں گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ۔اس حوالے سے عاطف سلیم نے لیگی ساتھیوں عمران مصطفی وڑائچ، میر ابرار احمد ،عثمان چیمہ اور دیگر کے ہمراہ اسسٹنٹ کمشنر صدر فیصل مجید سے میونسپل کمیٹی قلعہ دیدار سنگھ میں ملاقات کی،اس موقع پر شرکا نے مؤقف اختیار کیا کہ پھٹے ختم ہونے سے درجنوں گھرانے بے روزگار ہوگئے ہیں جس پر اسسٹنٹ کمشنر نے مسئلہ حل کرتے ہوئے پھٹے لگانے کی اجازت دے دی، ان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ (ن) عوامی مسائل کے حل کیلئے ہر فورم پر آواز بلند کرتی رہے گی۔