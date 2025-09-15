لدھیوالہ ، اروپ کے ایس ایچ اوز کی تبدیلی کے با وجود وار داتیں
لدھیوالہ وڑائچ،عالم چوک (نامہ نگار ، نمائندہ خصوصی )تھانہ لدھیوالہ اور اروپ کے ایس ایچ اوز تبدیل ہونے کے باوجود ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں کا سلسلہ تھم نہ سکا ڈاکوؤں نے شہریوں سے موٹر سائیکل، موبائل فون اور رقم چھین لی۔۔۔
بتایا گیا ہے کہ تھانہ لدھیوالہ کے علاقے کوٹ شیرا میں موٹر سائیکل سوار2 ڈاکوؤں نے اعجاز مسیح سے موبائل فون اور 25 ہزار روپے چھین لئے ، لدھیوالہ سٹی میں دوڈاکوؤں نے دن دہاڑے محمد اصغر سے موٹر سائیکل اور رقم لوٹ لی، مدوخلیل قبرستان کے قریب موٹر سائیکل سوار 3ڈاکوؤں نے فاروق سے 14 ہزار روپے چھین لئے ، تھانہ اروپ کے علاقے نواب چوک کے قریب دو ڈاکوؤں نے جاوید سے موٹر سائیکل اور10ہزار روپے لوٹ لئے ، تھانہ اروپ ہی کے علاقے گلہ ریاض باٹھ والا میں دو ڈاکوں نے عثمان سے موبائل فون اور10ہزار روپے چھین لئے ، مدوخلیل سے چور موبائل فون کمپنی کے ٹاور سے بیٹریاں کیبل اور قیمتی سامان لے گئے ، لدھیوالہ سٹی کی گلی مہدی حسن والی سے چور اسامہ کے گھر کے باہر کھڑ ی اس کی سائیکل لے گئے ،لدھیوالہ ہی کے محلہ حسنین سٹی کے رہائشی بابر علی کے گھر کے باہر سے موٹر سائیکل چوری ہو گئی جبکہ اسلام سٹی کے رہائشی محسن رضا کے گھر کے تالے توڑ کر چور الیکٹرانکس اشیا ، قیمتی کھلونے اور ہزاروں روپے لے گئے ۔