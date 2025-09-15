گجرات :ڈھکی دروازہ کی تاریخی اہمیت بحال کرنے کی ہدایت
گجرات (نامہ نگار)صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین نے ڈھکی دروازہ کی تاریخی اہمیت کو بحال کرنے اور محلہ قلعہ شمالی، جنوبی ، اکبری حمام اور ڈھکی بازار کو پروموٹ کرنے کیلئے سیکرٹری ٹورازم کو ہدایات جاری کر دیں۔۔۔
ٹھیکیدار رانا حبیب ، سائیں سرورسے ملاقات کے دوران صوبائی وزیر شافع حسین نے کہا کہ سیکرٹری ٹورازم کو ہدایات جاری کی ہیں کہ ڈھکی دروازہ کو اپ گریڈ کر کے ٹورازم کیلئے فعال کیا جائے اور ا س کی خوبصورتی کے لئے فنڈز جاری کئے جائیں گے تاکہ اس علاقہ میں زیادہ سے زیادہ سیاح آئیں جیسے 90 کی دہائی میں غیر ملکی یہاں ٹورازم کیلئے آتے تھے ،ڈھکی کو پرانی حالت میں واپس لانے کے لئے اقدامات کئے جائیں گے ۔ شافع حسین نے کہا کہ اکبر حمام، قلعہ شمالی، جنوبی کی ایک تاریخ ہے اور اس تاریخ کی افادیت کو سامنے رکھتے ہوئے سیکرٹری ٹورازم کو تمام ہدایات جاری کر دی گئیں۔