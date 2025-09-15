پنڈی بھٹیاں :سیلاب سے 61ہزار 500 ایکڑ پر فصلیں تباہ
پنڈی بھٹیاں (نامہ نگار )دریائے چناب میں تاریخ کے دو بدترین سیلابی ریلے تحصیل پنڈی بھٹیاں میں تبا ہی مچا کر گزر گئے ، وسیع علاقہ تبا ہی و بربادی کا منظر پیش کر رہا ہے۔۔۔
سیلابی ریلوں سے تحصیل پنڈی بھٹیاں کا 61ہزار 500ایکڑ رقبہ متاثر ہوا جس میں کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ،تحصیل کے 191دیہات و موضع جات میں سیلابی پانی نے لاکھوں افراد کو متاثر کر کے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کردیا ، ان دیہات کو شہروں سے ملانے والی سڑکیں بہہ چکی ہیں جس کے با عث دیہات کے رابطے تاحال منقطع ہیں ، سیلاب کے بعد متاثرین کی واپسی شروع ہو چکی لیکن کچے مکانات بہہ چکے جبکہ پکے مکانات کھنڈرات بنے ہوئے ہیں ،انسانوں کے کھانے کیلئے کوئی خوراک دستیاب ہے اور نہ مویشیوں کیلئے چارہ ،اپنے دیہات میں واپس آنے والے متاثرین کھلے آسمان تلے بے یارو مدد گار بیٹھے اور حکومتی توجہ کے منتظر ہیں ،نشیبی علاقوں میں تاحال پانی موجود ہے ،سیلابی ریلے متاثرین کی زندگی بھر کی محنت کی کمائی بہا کر لے گئے ہیں ،کئی مائیں بیٹیوں کے جہیز ڈھونڈ رہی ہیں اور کئی کسان مویشی تلاش کر رہے ہیں ۔ مقامی انتظامیہ اسسٹنٹ کمشنر پنڈی بھٹیاں کی قیادت میں لوگوں کو بچانے کیلئے متحرک رہی لیکن اس کے باوجود بدترین سیلاب نے سب کچھ تباہ کردیا ۔ دریائے چناب کے گرد آباد دیہات عرصہ دراز سے ہر سال تباہ ہو جاتے ہیں لیکن اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھنے والے عوام کے نمائندے بھول بھلیوں میں کھوئے ہوئے ہیں ،قیام پاکستان سے آج تک کسی حکمران کو نہ قیمتی پانی کا ضیاع روکنے کا خیال آیا اور نہ ہی تباہ کاریوں سے بچائو کیلئے اقدامات اٹھائے گئے ۔ متاثرین نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ متاثرہ علاقوں میں فوری ریلیف کا کام کیا جائے اور تباہ کاریوں سے بچاؤ کیلئے اقدامات کئے جائیں۔