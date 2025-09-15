صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لدھیوالہ :پک اپ کھمبے سے ٹکرا گئی ،ٹرانسفارمر اوپر آگرا

  • گوجرانوالہ
عالم چوک ،لدھیوالہ وڑائچ(نمائندہ خصوصی ،نامہ نگار )ڈرائیور کو نیند آنے سے پک اپ بجلی کے پول سے ٹکر ا گئی ،پول ٹوٹ کر ٹرانسفارمر اور گاڑی پر گرنے سے ڈرائیور اور ساتھی زخمی ہوگئے۔۔۔

 حادثے کے با عث بجلی کا طویل بریک ڈاؤن رہا ، گیپکو کی ٹیم نے 8گھنٹے کے آپریشن کے بعد بجلی بحال کر دی۔ بتایا گیا ہے کہ صبح 5بجے حافظ آباد سے آنے والی پک اپ ڈرائیور کو نیند آنے سے کوٹ اسحاق میں بجلی کے پول سے ٹکرا گئی ،پول ٹوٹنے سے اس پر رکھا گیا ٹرانسفارمر پک اپ پر گرگیا جس کی زد میں آ کر ڈرائیور اور اس کا ساتھی شدید زخمی ہو گئے راہگیروں نے زخمیوں کو 2 گھنٹے کی محنت کے بعد گاڑی سے نکال کر ریسکیواہلکاروں کے حوالے کیا جبکہ گیپکو سب ڈویژن لدھیوالہ کے ایل ایس عابد غوری نے اپنی ٹیم ایل ایم عنصر سجاد،قمر بشیر ،سیف گورائیہ ،محمد ارشد ،ماسٹر مشتاق اور عتیق الرحمن کے ہمراہ آٹھ گھنٹے کے طویل مینٹی نینس آپریشن کے بعد بجلی کو بحال کر دیا ۔

 

