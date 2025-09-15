نابالغ بچوں سے بھیک منگوانے پر والدین کیخلاف مقدمہ درج
منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار )نابالغ بچوں سے بھیک منگوانے اور کچڑ ااٹھوانے پرمقدمہ درج کر لیا گیا ۔چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو نے منڈیکی گورائیہ اور ڈسکہ میں چھاپہ ماراتو تنویر اور عبیداﷲ بھیک مانگ رہے تھے ،والدین پر مقدمہ دج کر لیا گیا ۔
