صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نابالغ بچوں سے بھیک منگوانے پر والدین کیخلاف مقدمہ درج

  • گوجرانوالہ
نابالغ بچوں سے بھیک منگوانے پر والدین کیخلاف مقدمہ درج

منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار )نابالغ بچوں سے بھیک منگوانے اور کچڑ ااٹھوانے پرمقدمہ درج کر لیا گیا ۔چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو نے منڈیکی گورائیہ اور ڈسکہ میں چھاپہ ماراتو تنویر اور عبیداﷲ بھیک مانگ رہے تھے ،والدین پر مقدمہ دج کر لیا گیا ۔

نابالغ بچوں سے بھیک منگوانے اور کچڑ ااٹھوانے پرمقدمہ درج کر لیا گیا ۔چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو نے منڈیکی گورائیہ اور ڈسکہ میں چھاپہ ماراتو تنویر اور عبیداﷲ بھیک مانگ رہے تھے ،والدین پر مقدمہ دج کر لیا گیا ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سیوریج و دیگر منصوبوں کیلئے 134 ارب کے فنڈ منظور

طلبہ کو لیپ ٹاپ جلد تقسیم، پروگرام کیلئے 5 ارب 50 کروڑ جاری

سیلاب متاثرہ پیف سکولز کیلئے 50 کروڑ منظور

پھاٹک حادثہ،ملازمین کی سزاؤں پرنظرثانی درخواست خارج

پنجاب پولیس کی کچے میں بڑی کامیابی، مغوی بحفاظت بازیاب

مختلف مقامات سے دوخواتین سمیت 5 افراد کی لاشیں برآمد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس