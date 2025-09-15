انصاف میں تاخیر ناانصافی کے مترادف:سیشن جج سیالکوٹ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ،ڈسٹرکٹ رپورٹر)سیالکوٹ کے 2ایڈیشنل سیشن جج ترقی پا کر سیشن جج بن گئے ۔ سیشن جج بننے والوں میں لیاقت علی رانجھا اور شہزاد مسعود صادق شامل ہیں۔۔۔
دونوں معزز ججزکے اعزاز میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ندیم طاہر سید کی جانب سے عشائیہ دیا گیا۔اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ندیم طاہر سید نے کہا کہ ترقی پانے والے سیشن ججز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ نہ صرف آپ کی قابلیت اور محنت کا اعتراف ہے بلکہ عدلیہ کے وقار اور انصاف کے نظام میں آپ کے کردار کی بھی گواہی ہے ۔انہوں نے کہا کہ عدلیہ کا منصب محض ایک عہدہ نہیں بلکہ عظیم ذمہ داری ہے ، انصاف کی فراہمی عوام کا بنیادی حق ہے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ عدل و انصاف کے تقاضوں کو بلا خوف و رعایت پورا کریں۔انہوں نے کہا کہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ انصاف میں تاخیر بھی ناانصافی کے مترادف ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حق گوئی، دیانتداری اور خلوصِ نیت کے ساتھ ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کا ہر فیصلہ نہ صرف قانون کے مطابق ہو بلکہ عوام کے دلوں میں عدلیہ پر اعتماد کو مزید مستحکم کرے ۔