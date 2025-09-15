بٹرانوالی، اعوان چوک اور احمد نگر روڈ پر کارروائی ،30 من مضر صحت دودھ تلف
گوجرانوالہ،عالم چوک (نیوز رپورٹر،نمائندہ خصوصی )ڈی جی فوڈ اتھارٹی کے حکم پر ڈیری سیفٹی ٹیموں نے بٹرانوالی، مافی والا، اعوان چوک اور احمد نگر روڈ پر کارروائیاں کرتے ہوئے 4 مقدمات درج کرد ئیے جبکہ30من سے زائد ملاوٹی دوھ تلف کردیا۔۔۔
بتایا گیا کہ تلف کئے جانے والے دودھ میں لازم فیٹ اور اہم اجزا کی کمی پائی گئی، نواب چوک میں ندیم عباس کی د کان پر چھاپہ مار کر دودھ کے نمونے چیک کئے ،کیمیکل سے تیار مضر صحت 6من دودھ تلف کر دیا گیا ۔