دھان کی موٹی اقسام کی کٹائی شروع ، منڈیوں میں ڈھیر
تتلے عالی(نامہ نگار )دھان کی موٹی اقسام کی کٹائی شروع ہو گئی ، منڈیوں میں ڈھیر لگ گئے ۔ تتلے عالی اور نواحی علاقوں میں دھان کی موٹی اقسام ایری فائن،سپری،ہائبریڈ کی کٹائی شروع ہو گئی۔۔۔
کھیتوں میں ہاتھوں اور ہارویسٹر مشینوں سے کٹائی کے بعد ٹرالیوں اورلوڈر گاڑیوں کے ذریعے چھوٹی بڑی منڈیوں ،رائس ملوں میں فروخت کیلئے لائی جا رہی ہے جس سے اناج کے ڈھیر لگ گئے ہیں۔فی من 3700سے 4000تک بولی لگنے لگی ۔مقامی زمینداروں رانا طیب مقصود،رانا علی حسن،حاجی عبدالغفور گجر ، منیر احمد گجر،سابق ناظم رانا شبیر احمد نمبردارنے بتایا کہ گندم میں بھاری نقصان کے بعد دھان میں بھی کسان کو نقصان کا سامنا ہے کیونکہ دھان کی فی ایکڑ لگوائی،ٹریکٹر سے ہل چلانے ،آبپاشی،کھاد،زرعی ادویات کے 80ہزار روپے خرچ ہوا ہے لیکن فی ایکڑ40سے 45من پیداوار ہے ،مشین سے کٹوائی اور منڈی تک پہنچنے پر بھی فی ایکڑ16ہزار روپے خرچ ہو رہے ہیں ۔انہوں حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ کاشتکاروں سے ناروا سلوک ختم کیا جائے اور دھان کی بہتر قیمت کیلئے اقدامات کئے جائیں۔