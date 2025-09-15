صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دھان کی موٹی اقسام کی کٹائی شروع ، منڈیوں میں ڈھیر

  • گوجرانوالہ
دھان کی موٹی اقسام کی کٹائی شروع ، منڈیوں میں ڈھیر

تتلے عالی(نامہ نگار )دھان کی موٹی اقسام کی کٹائی شروع ہو گئی ، منڈیوں میں ڈھیر لگ گئے ۔ تتلے عالی اور نواحی علاقوں میں دھان کی موٹی اقسام ایری فائن،سپری،ہائبریڈ کی کٹائی شروع ہو گئی۔۔۔

کھیتوں میں ہاتھوں اور ہارویسٹر مشینوں سے کٹائی کے بعد ٹرالیوں اورلوڈر گاڑیوں کے ذریعے چھوٹی بڑی منڈیوں ،رائس ملوں میں فروخت کیلئے لائی جا رہی ہے جس سے اناج کے ڈھیر لگ گئے ہیں۔فی من 3700سے 4000تک بولی لگنے لگی ۔مقامی زمینداروں رانا طیب مقصود،رانا علی حسن،حاجی عبدالغفور گجر ، منیر احمد گجر،سابق ناظم رانا شبیر احمد نمبردارنے بتایا کہ گندم میں بھاری نقصان کے بعد دھان میں بھی کسان کو نقصان کا سامنا ہے کیونکہ دھان کی فی ایکڑ لگوائی،ٹریکٹر سے ہل چلانے ،آبپاشی،کھاد،زرعی ادویات کے 80ہزار روپے خرچ ہوا ہے لیکن فی ایکڑ40سے 45من پیداوار ہے ،مشین سے کٹوائی اور منڈی تک پہنچنے پر بھی فی ایکڑ16ہزار روپے خرچ ہو رہے ہیں ۔انہوں حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ کاشتکاروں سے ناروا سلوک ختم کیا جائے اور دھان کی بہتر قیمت کیلئے اقدامات کئے جائیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کھلا پٹرول بیچنے ، گیس ری فلنگ کرنیوالوں کی فہرستیں تیار، انتظامیہ کے حوالے

پلس پراجیکٹ کے تحت گھر گھر پارسل میپنگ سروے شروع

6ٹرک راشن مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور پہنچا دئیے گئے

صحتمند بیٹی، صحتمند گھرانہ کے عنوان سے ویکسی نیشن کا افتتاح

پنجاب کالج بھیرہ میں انٹرمیڈیٹ اور ایسوسی ایٹ ڈگری پروگرام کے طلبہ کے اعزاز میں الوداعی تقریب

سر ویکل کینسر سے بچاؤ کی ویکسین مکمل محفوظ ،کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس