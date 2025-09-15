صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سمبڑیال اور نواح میں مصنوعی مہنگائی کا طوفان نہ تھم سکا

  • گوجرانوالہ
سمبڑیال(سٹی رپورٹر )سیلاب تھم گیا لیکن سیلاب زدہ علاقوں سمیت سمبڑیال اور گردونواح میں مصنوعی مہنگائی کا طوفان نہ تھم سکا، انتظامیہ پیرا فورس ناجائز منافع خوروں کو کنٹرول کرنے میں بری طرح ناکام ہوگئی۔۔۔

 منافع خور مافیا سیلاب کا بہانہ بنا کر پہلے سے پریشان حال عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے لگا۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے متاثرین سمیت عام شہری آسمان کو چھوتی مہنگائی کے باعث بلبلا اٹھے ، ٹماٹر، آٹا ہوشربا اضافے کے باعث شہریوں کی پہنچ سے دور ہوگیا، روز مرہ زندگی کے استعمال کی اشیا کی قیمتوں میں دوگنا اضافہ ہوگیا۔ منافع خوروں نے سرکاری ریٹ لسٹ کے برعکس ٹماٹر 135 روپے کی بجائے 250 روپے ، پیاز 80 کے بجائے 200 روپے تک، لہسن 500 روپے ، چکن گوشت 551 کے بجائے 800 روپے ، چھوٹا گوشت 1800 کے بجائے 2300 روپے ،بڑا گوشت 900 کے بجائے 1300 روپے ، دودھ 230 روپے ، دہی 240 روپے ، چاول 375 روپے ، دال چنا 350 روپے تک کلو گرام، چینی 200 روپے کلو گرام، روٹی 20 روپے ، آٹے کے توڑے کی قیمت میں 650 روپے اضافہ کے ساتھ دیگر اشیا مصالحہ جات، سبزیاں،فروٹ بھی منہ مانگے داموں فروخت کئے جا رہے ہیں ۔

 

