سیالکوٹ کی متعدد یونین کونسلیں کچر اکنڈی میں تبدیل

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)اربوں روپے کے بجٹ والی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے سیالکوٹ کی متعدد یونین کونسل کو کچر اکنڈی میں تبدیل کردیا۔ آفیسر ز ،عملہ اور شکایات سیل شہریوں کے مسائل حل کرنے کے بجائے انہیں حیلے بہانے سے ٹرخانے لگے۔۔۔

 شہر کی یونین کونسلوں کے علاقوں مبارک پورہ، شہاب پورہ، بجلی محلہ، واٹر ورکس، محمد پورہ، پریم نگر، خادم علی روڈ، چرچ روڈ، ماڈل ٹائون، کشمیر روڈ، پکا گڑھا، میانہ پورہ، گلشن ٹائون، ایبٹ روڈ، دارہ آرائیاں، گرین ووڈ سٹریٹ ،کریم پورہ، نیکاپورہ سمیت متعدد علاقوں میں کوڑے کے ڈھیروں سے بدبو پھیل رہی ہے جس سے علاقہ مکینوں کا جینا محال ہوچکا ۔ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے آفیسر ز اور عملہ شہریوں کے مسائل حل کرنے کے بجائے انہیں حیلے بہانوں سے ٹرخانے میں مصروف ہیں جبکہ کمپنی کی جانب سے دیا گیا شکایت سیل نمبر 1139 اکثر وبیشتر بند رہتا ہے اگر نمبر آن ہو تو اسے کوئی اٹینڈ نہیں کرتا۔کمپنی کے سی ای او اور متعلقہ آفیسر ز کو شکایات کے باوجود کوڑے کے مسائل جوں کے توں ہیں۔ شہریوں نے وزیراعلیٰ مریم نواز ، کمشنر گوجرانوالہ سید نوید حیدر شیرازی سے مطالبہ کیا ہے کہ ہنگامی بنیادوں پر مختلف یونین کونسلز کے دور ے کئے جائیں اور غفلت و لاپروا ئی برتنے والے کرپٹ اور نااہل آفیسر ز کے خلاف محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے ۔

 

