کامونکے :ٹریفک حادثات میں خاتون سمیت 7 افراد زخمی

  • گوجرانوالہ
کامونکے :ٹریفک حادثات میں خاتون سمیت 7 افراد زخمی

کامونکے (نامہ نگار )تیز رفتار موٹر سائیکل سے گرکر نوجوان شدید زخمی ہوگیا۔ نارووال کا18سالہ ریحان جی ٹی روڈ گھنیاں کے قریب موٹر سائیکل سے گرکر شدید زخمی ہوگیا۔دیگر ٹریفک حادثات میں21سالہ حسن،33 سالہ صابر،18سالہ عاقب،42 سالہ زاہدہ،23 سالہ محمد علی اور28سالہ احمد شدیدز خمی ہوگیا۔زخمیوں کو طبی امداد کیلئے تحصیل ہیڈ کوارٹرزہسپتال منتقل کردیا گیا۔

