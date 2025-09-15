صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راہوالی:ایس ایچ او کینٹ زبیر سیال نے چارج سنبھال لیا

راہوالی (نامہ نگار)تھانہ کینٹ کے نئے ایس ایچ او انسپکٹر زبیر سیال نے چارج سنبھال کر فرائض منصبی ادا کرنا شروع کرد ئیے ۔ان کے پیش رو انسپکٹر عدنان اعجاز کو ایک ہفتہ قبل سی پی او نے پولیس لائن تبدیل کردیا تھا جبکہ 6دن سب انسپکٹر رانا رؤف قائم مقام ایس ایچ او کے فرائض انجام دیتے رہے ۔

