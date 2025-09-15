صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عمرانی دور کی نااہلی کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑا:خرم دستگیر

  • گوجرانوالہ
عمرانی دور کی نااہلی کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑا:خرم دستگیر

گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر)مسلم لیگ ن کے مرکزی رہنما و سابق وفاقی وزیر انجینئر خرم دستگیر خان نے کہا ہے کہ حکومت معاشی ترقی و خوشحالی کیلئے عملی اقدامات کررہی ہے۔۔۔

عمرانی دور حکومت کی نالائقیوں و نااہلی کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑا،خیبر پختونخوا حکومت فوجی آپریشن کی مخالفت چھوڑے اور ٹھوس اقدامات اٹھائے ،صوبے میں حکومت کی رِٹ ختم ہوچُکی، کئی اضلاح اب مکمل طور پر دہشتگردوں کے قبضے میں ہیں،حکومت نے طالبان سے 7 دفعہ مذاکرات کئے لیکن ہر بار اسکا جواب دہشتگردی کی صورت میں ملا۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے جی ٹی روڈ سیالکوٹی دروازہ میں چاند سنٹر کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔اس موقع پر ایم پی اے حاجی نواز چوہان،سابق ایم پی اے توفیق احمد بٹ،سینئر نائب صدر سٹی محمد شعیب بٹ،سٹی صدر یوتھ ونگ چاند حمید بٹ،شیخ چاند،حاجی نواز اکرم،عامر بٹ،قمر بٹ،ناصر کھوکھر و دیگر بھی موجود تھے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سیوریج و دیگر منصوبوں کیلئے 134 ارب کے فنڈ منظور

طلبہ کو لیپ ٹاپ جلد تقسیم، پروگرام کیلئے 5 ارب 50 کروڑ جاری

سیلاب متاثرہ پیف سکولز کیلئے 50 کروڑ منظور

پھاٹک حادثہ،ملازمین کی سزاؤں پرنظرثانی درخواست خارج

پنجاب پولیس کی کچے میں بڑی کامیابی، مغوی بحفاظت بازیاب

مختلف مقامات سے دوخواتین سمیت 5 افراد کی لاشیں برآمد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس