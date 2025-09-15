عمرانی دور کی نااہلی کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑا:خرم دستگیر
گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر)مسلم لیگ ن کے مرکزی رہنما و سابق وفاقی وزیر انجینئر خرم دستگیر خان نے کہا ہے کہ حکومت معاشی ترقی و خوشحالی کیلئے عملی اقدامات کررہی ہے۔۔۔
عمرانی دور حکومت کی نالائقیوں و نااہلی کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑا،خیبر پختونخوا حکومت فوجی آپریشن کی مخالفت چھوڑے اور ٹھوس اقدامات اٹھائے ،صوبے میں حکومت کی رِٹ ختم ہوچُکی، کئی اضلاح اب مکمل طور پر دہشتگردوں کے قبضے میں ہیں،حکومت نے طالبان سے 7 دفعہ مذاکرات کئے لیکن ہر بار اسکا جواب دہشتگردی کی صورت میں ملا۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے جی ٹی روڈ سیالکوٹی دروازہ میں چاند سنٹر کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔اس موقع پر ایم پی اے حاجی نواز چوہان،سابق ایم پی اے توفیق احمد بٹ،سینئر نائب صدر سٹی محمد شعیب بٹ،سٹی صدر یوتھ ونگ چاند حمید بٹ،شیخ چاند،حاجی نواز اکرم،عامر بٹ،قمر بٹ،ناصر کھوکھر و دیگر بھی موجود تھے ۔