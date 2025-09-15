صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ بھر میں انٹرنیٹ سروسز سست روی کا شکار

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ بھر میں انٹرنیٹ سروسز سست روی کا شکار

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ) سیالکوٹ بھر میں انٹرنیٹ سروسز سست روی کا شکار ہیں جس کے باعث صارفین کو ڈیٹا اپ لوڈ اور ڈاؤن لوڈ کرنے میں دشواری کا سامنا ہے جبکہ سوشل میڈیا سروسز بھی جزوی متاثر ہیں۔۔۔

 پی ٹی سی ایل کے ترجمان کے مطابق جدہ کے قریب سمندری انٹرنیٹ کیبلز میں خرابی کے باعث SMW4 اور IMEWE کی بینڈوتھ جزوی طور پر متاثر ہوئی ہے حکام کا کہنا ہے کہ متبادل بینڈوتھ پر کام جاری ہے اور صارفین کو مصروف اوقات میں سروس کے معیار میں کمی کا سامنا ہوسکتا ہے ترجمان کے مطابق بین الاقوامی شراکت دار ادارے مسئلے کو ترجیحی بنیادوں پر حل کر رہے ہیں جبکہ مقامی ٹیمیں صارفین پر اثرات کم کرنے کیلئے متبادل انتظامات کر رہی ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

تیز رفتار واٹر ٹینکر نے موٹر سائیکل سوار ماں بیٹے کو کچل دیا

گریٹر کراچی ریجنل پلان ترقی کی کلیدی ،آصف صدیقی

کمرشل گاڑیوں کی رجسٹریشن،روٹ پرمٹس کاآن لائن اجرا

ایچ پی وی سے بچاؤ کی ویکسین ناگزیر، وزیر صحت

مرتضیٰ وہاب کی پریس کانفرنس غلط بیانیوں کا مکمل پیکیج ہے ،سیف الدین ایڈووکیٹ

میونسپل یوٹیلٹی چارجز اور ٹیکسز میں 350روپے کااضافہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس