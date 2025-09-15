صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

باڈی بلڈنگ کلبوں کے فروغ کیلئے کام کر رہے :ارشد مغل

  • گوجرانوالہ
باڈی بلڈنگ کلبوں کے فروغ کیلئے کام کر رہے :ارشد مغل

گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)گوجرانوالہ باڈی بلڈنگ اینڈ فٹنس ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام مقامی مارکی، سیالکوٹ روڈ پر اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں سابق مسٹر پاکستان، صدر پنجاب اور سینئر وائس پریذیڈنٹ پاکستان باڈی بلڈنگ فیڈریشن ارشد محمود مغل نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔۔۔

اجلاس کی صدارت گوجرانوالہ باڈی بلڈنگ اینڈ فٹنس ایسوسی ایشن کے صدر ملک سلیم نے کی جبکہ جنرل سیکرٹری خرم بٹ، فنانس سیکرٹری عبدالمناف گجر، ایسوسی ایشن کے لیگل ایڈوائزر عثمان مغل ، میاں محمد عامر، کلیم اللہ ، چیئرمین میاں عظیم الرحمن و دیگر نے شرکت کی ۔ اجلاس میں آئندہ باڈی بلڈنگ مقابلوں کی تیاری، فری میڈیکل کیمپ کے انعقاد اور دیگر امور پر غور کیا گیا۔ ارشد محمود مغل نے کہا کہ باڈی بلڈنگ کلبوں کے فروغ اور نئی نسل کو منشیات جیسی لعنت سے بچانے کیلئے بھرپور اقدامات کئے جارہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی تن سازوں نے عالمی سطح پر ملک کا نام روشن کیا ہے ،حکومت کو باصلاحیت کھلاڑیوں کی سرپرستی کرنی چاہیے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

بھکاری مافیا بے لگام ، متعلقہ ادارے خاموش ، شہری پریشان

سرویکل کینسر،سے بچاؤ کیلئے پہلی قومی ویکسی نیشن مہم کا آغاز

ترقیاتی منصوبوں کو مقررہ وقت میں مکمل کرنا ناگزیر :ڈی سی

41 انٹرنیز کے اعزاز میں محکمہ زراعت کی جانب سے تقریب

اوپن ڈور پالیسی عوامی خدمت کیلئے نہایت اہم ہے :نعیم سندھو

منشیات کی روک تھام اور آگاہی کے موضوع سیمینار کا انعقاد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس