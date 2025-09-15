باڈی بلڈنگ کلبوں کے فروغ کیلئے کام کر رہے :ارشد مغل
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)گوجرانوالہ باڈی بلڈنگ اینڈ فٹنس ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام مقامی مارکی، سیالکوٹ روڈ پر اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں سابق مسٹر پاکستان، صدر پنجاب اور سینئر وائس پریذیڈنٹ پاکستان باڈی بلڈنگ فیڈریشن ارشد محمود مغل نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔۔۔
اجلاس کی صدارت گوجرانوالہ باڈی بلڈنگ اینڈ فٹنس ایسوسی ایشن کے صدر ملک سلیم نے کی جبکہ جنرل سیکرٹری خرم بٹ، فنانس سیکرٹری عبدالمناف گجر، ایسوسی ایشن کے لیگل ایڈوائزر عثمان مغل ، میاں محمد عامر، کلیم اللہ ، چیئرمین میاں عظیم الرحمن و دیگر نے شرکت کی ۔ اجلاس میں آئندہ باڈی بلڈنگ مقابلوں کی تیاری، فری میڈیکل کیمپ کے انعقاد اور دیگر امور پر غور کیا گیا۔ ارشد محمود مغل نے کہا کہ باڈی بلڈنگ کلبوں کے فروغ اور نئی نسل کو منشیات جیسی لعنت سے بچانے کیلئے بھرپور اقدامات کئے جارہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی تن سازوں نے عالمی سطح پر ملک کا نام روشن کیا ہے ،حکومت کو باصلاحیت کھلاڑیوں کی سرپرستی کرنی چاہیے ۔