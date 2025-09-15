صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامونکے :موبائل مارکیٹ میں فائرنگ ، تاجروں کا احتجاج

  • گوجرانوالہ
کامونکے :موبائل مارکیٹ میں فائرنگ ، تاجروں کا احتجاج

کامونکے (نامہ نگار )دو افراد نے موبائل مارکیٹ میں دکاندار پر فائرنگ کردی۔تاجر مارکیٹ بند کرکے سراپا احتجاج بن گئے ۔بتایا گیا ہے کہ گزشتہ سہ پہر موبائل مارکیٹ میں زبیر نامی دکاندار اور۔۔۔

 دو نوجوانوں میں موبائل فون ٹھیک کرنے کے تنازع پر جھگڑا ہوگیا اس دوران قریبی دکانداروں نے مداخلت کرکے بیچ بچاؤ کرادیا جبکہ ملزموں نے جاتے ہوئے فائرنگ کردی جس سے خوف وہراس پھیلا گیا اور تاجروں نے احتجاج کرتے مارکیٹ بند کردی۔پولیس کے مطابق دکاندار کی جانب سے نامعلوم افرادکیخلاف درخواست دائر کردی گئی جن کی سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے تلاش جاری ہے ۔

 

