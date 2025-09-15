کامونکے :مختلف وار داتوں میں کار،5 موٹر سائیکل چوری
کامونکے (نامہ نگار)چوری کی وارداتوں میں شہری مال وزر سے محروم ہوگئے ۔گزشتہ روز سلامت پورہ کے سید علی کی موٹر سائیکل گھر کے باہر سے چوری ہو گئی۔۔۔
نیواں کھوہ کے احمد کی موٹر سائیکل چوک غوثیہ میں دوست کے گھر کے باہر سے چوری ہوگئی۔محلہ ہجویری کے قربان علی کی موٹر سائیکل نامعلوم چور گھر کے باہر سے لے گئے ۔شاہد کی موٹر سائیکل کالج روڈ سے چوری کرلی گئی۔کوٹلی نواب کے محمد نذیر کے ڈیرہ سے نامعلوم چور بیٹری اور سکریپ وغیرہ لے گئے ۔محمد اصغر کی کار نواحی گاؤں خان پیارا سے نامعلوم چور لے گئے ۔ڈھلانوالی کے افضل کی موٹر سائیکل نامعلوم چور گھر کے قریب سے لے گئے ۔ہڑڑ روڈ کے عابد حسین اور واہنڈو کے طاہر اقبال کے موبائل فون چوری ہوگئے ۔ٹبہ محمد نگر کے ارشد علی کے گھر سے نامعلوم چور پیڈ سٹل فین چوری کرکے لے گئے ۔ کوٹ رفیق کے فیضان علی کی موٹر سائیکل نامعلوم چور نادرا آفس کے باہر سے چوری کرکے لے گئے ۔