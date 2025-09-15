اسرائیل کو ڈھیل دینا تباہی کا باعث ہو گا:ڈاکٹر فردوس
سیالکوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان نے کہا ہے کہ انڈیا بارڈر کے نزدیک سیلاب متاثرین کیلئے اسلام آباد سے پچاس کے قریب ڈاکٹر خدمت کا عزم لے کر آئے ہیں۔۔۔
غزہ کے بچوں کو پانی اور غذا سے محروم کرنا سفاکیت کی انتہا ہے ،مودی اور یاہو اس وقت کرہ ارض کے ناپسندیدہ ترین کردار بن چکے ہیں، ظلم و بر ریت اور انسان دشمنی نے ان کی ذہنی پسماندگی کو عیاں کر دیا ہے اسرائیل کو مزید ڈھیل دینا عالمی برادری کیلئے تباہی کا باعث ہو گا مودی کو چا ہیے خطے میں دشمنی کے بیج بونے کے بجائے امن و محبت کو پروان چڑھائے سیلاب کی تباہ کاریوں سے ہمیں سبق سیکھنا ہو گا ہماچل پردیش، بھارتی پنجاب اور پاکستان میں سیلاب نے دونوں ملکوں کو سمجھا دیا ہے کہ قدرتی آفات کے آگے کوئی زور نہیں مودی اپنی طاقت کے فتور سے نکلے اور پْرامن پڑوسی کی طرح خطے میں امن بحال رکھے سیلاب میں پاک فوج کی اپنے لوگوں کو بچانے کے لئے خدمات سنہرا باب ہیں فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر کی قیادت میں پاک فوج کے جوانوں نے شہریوں کی بھرپور حفاظت کی ہے پاک فوج نے سیلاب کے سامنے ہار نہیں مانی اور جانفشانی سے شہریوں کی حفاظت کی ۔