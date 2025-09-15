وزیرآباد:اندرون شہر سیوریج کی بندش ،شہریوں کو مشکلات
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )کروڑوں روپے کا زرمبادلہ کمانے والے سٹی آف کٹلری میں سیوریج کے نظام کی تباہ کن صورت حال سے شہر بیماریوں کا گڑھ اور غلاظت کا نشان بن کر رہ گیا۔۔۔
سرکاری اداروں کی نااہلی، وسائل کی بندر بانٹ اور سیاسی عناصر کی عدم دلچسپی سے مسائل کا گرداب شہر کو گھن کی طرح چاٹ رہا ہے ۔ کارڈیالوجی ہسپتال سے ثمن برج، نصیر کالونی،شیرا کوٹ،پاک ٹائون،الہ آ باد سے حاجی پورہ آ رائیں کالونی اور اندرون شہر کے گلی محلوں کے 35 بلدیاتی وارڈز پر مشتمل شہر کا سیوریج نظام مکمل طور پر بلاک ہے اور 40سال قبل ڈالی گئی سیور لائنوں کی بندش اور ٹوٹ پھوٹ نے سارے شہر کی انڈسٹری اور آ بادی کو برباد کر دیا ۔ سیور ج اور واٹر سپلائی کی بوسیدہ لائنوں کی وجہ سے شہری آلودہ پانی پینے پر مجبور ہیں۔موجودہ دور میں فوٹو سیشن ماحول پیدا کر کے عوام کی بے بسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ۔ سیوریج مکمل بند ہونے کی وجہ سے غلیظ پانی گلی محلوں میں جمع رہتا ہے ۔ قومی اور عالمی اداروں کی طرف سے وزیر آباد میں سیوریج اور واٹر سپلائی کا نظام درست کرنے کیلئے جاری کئے گئے اربوں روپے کے فنڈز بے ضابطگیوں کی نظر ہو کر رہ گئے جبکہ شہری مسائل جوں کے توں ہیں۔ آل پاکستان کٹلری ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے صدر جمال اسلم بھٹہ اور دیگر رہنمائوں نے مشترکہ درخواست میں ایڈ منسٹریٹر میونسپل کمیٹی،اسسٹنٹ کمشنر،ڈپٹی کمشنر،کمشنر اور وزیر اعلیٰ سے مطالبہ کیا ہے کہ میونسپل کمیٹی وزیر آباد کی حدود میں تباہ حال واٹر سپلائی اور سیوریج کے نظام کی تعمیر نو اور بحالی کیلئے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کئے جا ئیں۔