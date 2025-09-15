موترہ:پابندی کے باوجود گیس ری فلنگ کرنے پر 3 دکاندار رنگے ہاتھوں گرفتار
موترہ(نامہ نگار)پابندی کے باوجود گیس ری فلنگ کرنے پر 3 دکاندار رنگے ہاتھوں گرفتار کرلئے گئے ۔ سول ڈیفنس آفیسرسیالکوٹ نے ٹیم کے ہمراہ موترہ سٹاپ پر چھاپہ ماراتو وقاص’سلمان اورعدیل پابندی کے باوجود گیس ری فلنگ کررہے تھے ،پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔
