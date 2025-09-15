صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ :سیلاب سے 24 افراد جاں بحق ، فصلیں برباد

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)سیالکوٹ میں سیلاب کے باعث 24 افراد جاں بحق ، کروڑوں روپے کی فصلیں برباد ہو گئیں ۔تفصیلات کے مطابق سیالکوٹ ،ڈسکہ، پسرور، سمبڑیال اور گردونواح کے سینکڑوں دیہات میں محتاط اندازے کے مطابق فصلیں تباہ ، کروڑوں روپے کے پالتو جانور مرگئے۔۔۔

 سیالکو ٹ سے مختلف علاقوں کو ملانے والے سٹرکیں بھی بہہ گئیں اور ریلوے پسرور ٹریک بری طرح متاثر ہوا ہے ۔ سیلابی صورتحال کے باعث سیالکوٹ اور گردونواح میں مصنوعی مہنگائی کا طوفان برپا ہے جس نے سیلاب متاثرین کے ساتھ ساتھ دیگر شہریوں کیلئے بھی مشکلات پیدا کررکھی ہیں۔ ضلعی انتظامیہ کی کارکردگی صرف فوٹو سیشن اور دفتری میٹنگ تک محدود جبکہ عوام کا برا حال ہے ۔ دوسری جانب رہی سہی کسر گیپگو کے بھاری بلوں نے نکال دی ، ایک طرف حکومت سیلاب متاثرین کو ریلیف دینے او ر ان کی بحالی کے دعوے کررہی ہے جبکہ دوسری جانب سیلاب زدہ علاقوں میں بجلی کے بھاری بل ارسال کرکے متاثرین کی مالی مشکلات بڑھا دی ہیں۔

 

