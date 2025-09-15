سیالکوٹ بھر میں انٹرنیٹ سروسز سست روی کا شکار
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ) سیالکوٹ بھر میں انٹرنیٹ سروسز سست روی کا شکار ہیں جس کے باعث صارفین کو ڈیٹا اپ لوڈ اور ڈاؤن لوڈ کرنے میں دشواری کا سامنا ہے جبکہ سوشل میڈیا سروسز بھی جزوی متاثر ہیں۔۔۔
پی ٹی سی ایل کے ترجمان کے مطابق جدہ کے قریب سمندری انٹرنیٹ کیبلز میں خرابی کے باعث SMW4 اور IMEWE کی بینڈوتھ جزوی طور پر متاثر ہوئی ہے حکام کا کہنا ہے کہ متبادل بینڈوتھ پر کام جاری ہے اور صارفین کو مصروف اوقات میں سروس کے معیار میں کمی کا سامنا ہوسکتا ہے ترجمان کے مطابق بین الاقوامی شراکت دار ادارے مسئلے کو ترجیحی بنیادوں پر حل کر رہے ہیں جبکہ مقامی ٹیمیں صارفین پر اثرات کم کرنے کیلئے متبادل انتظامات کر رہی ہیں۔